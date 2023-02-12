Клычков немного повысил статус конкурса «Орловская книга»

Организация и проведение мероприятия теперь поручено профильному департаменту.

Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в губернаторский указ от 12 октября 2016 года № 579 «О проведении ежегодного областного конкурса «Орловская книга». Изменения внесены в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. Дело в том, что в начале ткущего года была проведена реформа – областное управление культуры и архивного дела было преобразовано в департамент культуры Орловской области. Тем самым был повышен статус ведомства.

В связи с этим теперь приходится менять нормативно-правовые акты прошлых лет, чтобы привести их в соответствие с новым названием ведомства и его новыми полномочиями. Это и произошло в данном случае – если раньше организатором конкурса «Орловская книга» традиционно выступало управление, то теперь данные функции возложены на профильный департамент. Пусть и немного, но это повышает статус самого конкурса.

В остальном условия не изменились. Согласно им ежегодный областной конкурс «Орловская книга» не является профессиональным литературным конкурсом. Он будет проводиться департаментом культуры Орловской области в рамках ежегодного областного праздника «Орловская книга». Основная цель — поддержка двухвековой традиции орловского книгоиздания, активизации создания и издания краеведческих книг, отражающих историю и культуру Орловской области, объединения усилий библиотек, научной общественности и организаций в продвижении лучших образцов современного книгоиздания.

В конкурсе принимают участие издания, вышедшие на территории Орловской области или за ее пределами по заказу производителей документов Орловской области и поступившие в библиотеки – получатели обязательного экземпляра документов. Предусмотрено несколько номинаций, в том числе «Лучший издательский проект года», «Самая читаемая книга» и «Специальная премия». Вновь созданный департамент будет организовывать работу конкурсной комиссии, ему же доверено ее формирование.

Как и прежде, сам форум будет проводиться на базе Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина. Согласно новому указу губернатора, департамент культуры обеспечивает размещение информации о проведении конкурса в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр» не позднее 1 июня. Накануне Дня славянской письменности и культуры объявляются результаты конкурса, осуществляется награждение победителей и авторов книг. Одно издание может быть выдвинуто на конкурс только в одной номинации. Авторы книг и издательства, ставшие победителями, награждаются благодарностью губернатор за вклад в культурное развитие Орловской области и небольшими денежными премиями. Остальные участники награждаются благодарностью департамента за активное участие в развитии культуры Орловской области.

ИА «Орелград»