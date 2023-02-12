Под Орлом перекрыли 18 межрегиональных каналов поставки наркотиков

Озвучены итоги работы управления по контролю за оборотом наркотиков.

В минувшем году в Орловской области в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности сотрудниками Управления по контролю за оборотом УМВД была пресечена деятельность 13 организованных преступных групп и одного преступного сообщества, в состав которого входил 21 участник. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий было перекрыто 18 межрегиональных каналов поставки наркотиков автомобильным транспортом.

Такие данные озвучило региональное Управление МВД России, проанализировавшее статистику по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в истекшем году. Из материалов ведомства следует, что всего во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами в Орловской области в 2022 году было выявлено 502 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, в том числе 186 — совершенных в крупном и особо крупном размере.

В целом за год правоохранителями из незаконного оборота было изъято 445,3 килограмма различных наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 242 человека, в том числе 19 иностранных граждан. Также было выявлено 692 административных правонарушения в указанной сфере, по которым на нарушителей были наложены штрафы на общую сумму более 2,1 миллиона рублей.

В Управление Роскомнадзора полиция направила информацию для принятия решений о запрете доступа к 239 сайтам, на которых была размещена информация о способах, методах разработки и изготовления и использования наркотических средств, а также местах их приобретения. Добавим, что в целях профилактики немедицинского потребления наркотических средств полиция совместно с представителями областных департаментов образования и здравоохранения, наркодиспансером, общественными и волонтерскими организациями провела 294 мероприятия, охвативших свыше 14,4 тысячи человек, половина из которых — несовершеннолетние.

ИА «Орелград»