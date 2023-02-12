Под Орлом простили клиента банка, стянувшего деньги из банкомата

Процедура официального примирения сторон прошла в судебном заседании.

Верховский районный суд Орловской области в связи с примирением сторон прекратил уголовное дело о хищении чужого имущества. Данное дело является показательным, так как на месте потерпевшего и обвиняемого может совершенно непредвиденно оказаться любой человек. Поэтому следует знать, как вести себя в подобной ситуации. Из сообщения пресс-служба суда следует, что гражданин, признанный по делу потерпевшим, в тот день пытался снять со своей карты наличные через банкомат.

По какой-то причине он не дождался завершения операции и ушел. Уже после этого банкомат выдал наличные, всего 9 тысяч рублей разными купюрами. Свидетелем этого стал другой клиента банка, который стоял в очереди за потерпевшим. Увидев купюры, он решил присвоить их себе, хотя ему следовало если и не догнать настоящего владельца денег, то хотя бы известить сотрудников банка. Иными словами, с точки зрения закона данный гражданин не предпринял необходимых и исчерпывающих мер, чтобы найти владельца забытых денег.

В результате органом предварительного расследования его действия были квалифицированы по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину. Но «преступнику» повезло. Уже в ходе рассмотрения дела потерпевший подал в суд заявление о прекращении уголовного дела, пояснив, что он примирился с подсудимым, претензий к нему не имеет, а причиненный ему ущерб был возмещен в полном объеме.

«Принимая во внимание, что подсудимый ранее не судим, обвинялся в совершении преступления, которое относится к категории преступлений средней тяжести, примирился с потерпевшим и загладил причиненный ему вред, суд заявление потерпевшего удовлетворил и на основании статьи 25 УПК РФ прекратил производство по уголовному делу, — сообщает пресс-служба суда. — Постановление вступило в законную силу».

ИА «Орелград»