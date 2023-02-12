Совет по противодействию терроризму создали в Орле

12.2.2023 | 10:41 Новости, Общество

Новый коллегиальный орган будет действовать в муниципальном округе.


Администрация Орловского муниципального округа утвердила положение об Экспертно-консультативном совете по противодействию экстремизму и терроризму. Новый коллегиальный орган будет действовать при окружной антитеррористической комиссии. Это будет постоянно действующий совещательный орган, решения которого будут носить исключительно рекомендательный характер. Одной из основных задач экспертов будет обобщение информации о состоянии дел в сфере профилактики терроризма и экстремизма.

На них же возложена задача по разработке новых «методов, способствующих развитию повышения эффективности профилактики экстремизма и терроризма». Члены совета также будут анализировать нормативные правовые акты в указанной сфере и налаживать механизм взаимодействия участников данной работы. На них же возложено создание методичек, программ и планов профилактики экстремизма и терроризма на территории Орловского муниципального округа.

Местные власти рассчитывают, что члены вновь созданного совета помогут создать единую информационную политики в указанной сфере. Кстати, экспертам разрешено пользоваться информационными ресурсами окружной администрации, заслушивать сотрудников администрации на своих заседаниях, а также привлекать специалистов для проведения социологических опросов населения с целью «выявления перспективных направлений в сфере профилактики экстремизма и терроризма».

Ранее Управление МВД России по Орловской области сообщило, что в целях предупреждения совершения преступлений экстремистской и террористической направленности сотрудниками Центра противодействия экстремизму в 2022 году реализован комплекс мер. В частности, во взаимодействии с Управлением Роскомнадзора были приняты меры к блокировке 47 интернет-ресурсов, на которых были размещены для публичного просмотра материалы экстремистского содержания.

ИА «Орелград»

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