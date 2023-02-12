В Орле презентуют игру-запоминалку

Автором игры является Евгения Серебренникова из объединения «Орловские вечорки».

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, 12 февраля в 11:00 в универсальном читальном зале учреждения состоится презентация игры-запоминалки «Кукольные парочки». Ее автором является руководитель фольклорного творческого объединения «Орловские вечорки» Евгения Серебренникова. Ее характеризуют как опытного педагога, основательницу кукольной мастерской «Люборады» и автора книг о традиционных народных праздниках. Сообщается, что она лично презентует свою игру.

«Участники мероприятия смогут не только узнать что же это за увлекательная игра, но и опробовать ее в деле! – говорят в Орловской областной библиотеке имени Бунина. – Игра «Кукольные парочки» состоит из 44 парных карточек с изображением традиционных тряпичных кукол. В комплект входит брошюра с описанием каждой куклы и набор раскрасок. 12 февраля в Бунинке можно будет познакомиться с игрой, узнать ее правила и попробовать себя в качестве игрока можно абсолютно бесплатно!».

Сообщается также, что игра-запоминалка предназначена как для семейного досуга, так и для педагогов. Она помогает формировать у детей знания о традиционной тряпичной кукле, развивать произвольное внимание и зрительную память, а также приобщать юных игроков к народным традициям и культуре России. В библиотеке добавили, что на презентации также будет представлена выставка любимых тряпичных кукол авторы игры-запоминалки, которая, как обещают организаторы, никого не оставит равнодушным.

ИА «Орелград»