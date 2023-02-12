В Орловской области объявили конкурс к 8 Марта

Жюри примет детские рисунки, фотографии и даже прозу.

В Орловской области стартует региональный фестиваль-конкурс «АРТ-ВЕСНА», посвященный Международному женскому дню 8 Марта. Возраст участников — от 3-х лет и старше. Как пояснили в Орловском областном центре народного творчества, прием заявок продлится до 28 февраля 2023 года. Для этого потенциальным участникам необходимо в режиме онлайн заполнить типовую форму заявки, которую можно найти на официальном сайте фестиваля.

Конкурс проводится Орловским областным центром народного творчества и НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» при поддержке регионального департамента культуры. Принять в нем участие могут все желающие, проживающие на территории Орла и Орловской области. Номинации будут разделены по возрастным категориям. Так, они предусмотрены для детей от 3 лет и старше, подростков, молодежи, взрослых от 36 лет и старше. В конкурсе могут участвовать как отдельные граждане, так и представители клубных формирований, семьи с детьми.

Всего предусмотрено четыре номинации. Первая — «Цветы в рукоделии». В данном случае от участников принимаются фотографии изделий народного декоративно-прикладного творчества в различных техниках исполнения. В номинации «Сказочный цветок» принимаются фотографии детских рисунков в различных техниках исполнения, в номинации «Цветочный кадр» – интересные, необычные фотоработы, соответствующие весенне-цветочной тематике.

Также в рамках фестиваля предусмотрен конкурс прозы в социальной сети Вконтакте «Весна близко». Как пояснили организаторы, в данном случае необходимо разместить публикацию в социальной сети Вконтакте в формате сочинения на тему весны. Главное условие: до 28 февраля 2023 года (включительно) сделать публикацию на своей странице в социальной сети, закрепить ее на стене и поставить хэштеги #артвесна2023_веснаблизко #фонд57 #крепкаясемья. Также надо подписаться и отметить официальные аккаунты организаторов. Приветствуется фото- и видео-оформление.

«Весна – это и пора пробуждения природы, и особое состояние души! – так прокомментировали старт конкурса в Центре народного творчества. — Когда все вокруг начинает расцветать, то у людей также появляются новые идеи и силы. Это пора, которую нельзя упустить, нужно использовать это вдохновение с пользой. И нам есть, что вам предложить!».

ИА «Орелград»