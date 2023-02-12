Житель Ливен получил 4 года за незаконный оборот оружия

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Ливенским районным судом Орловской области рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в совершении преступлений сразу по двум статьям – по части 1 статьи 222 и части 1 статьи 223 Уголовного кодекса РФ. Данные статьи предусматривают ответственность за преступления в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ.

Как сообщили в пресс-службе Ливенского райсуда, в рамках обвинения по статье 222 в деле фигурировало шесть преступных эпизодов, по статье 223 – три эпизода. Было установлено, что гражданин, не имея соответствующих лицензий на производство или приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, «умышленно совершил ряд тяжких и средней тяжести преступлений, направленных против общественной безопасности, в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ». Другие детали не раскрываются.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Основное наказание ливенец должен будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор в настоящее время не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

Тем временем, сотрудники регионального Центра лицензионно-разрешительной работы предостерегли жителей Орловской области от самостоятельного вмешательства в основные части огнестрельного оружия: ствол, ствольную коробку, рамку, затвор и барабан. Согласно требованиям законодательства ремонт оружия осуществляют только лицензированные организации, в том числе мастерские завода-изготовителя.

«Уголовное наказание за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия включает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей, — отметили по этому поводу в Управлении Росгвардии по Орловской области. — За направлением на ремонт основных частей неисправного огнестрельного оружия гражданам следует обращаться в отдел лицензионно-разрешительной работы».

ИА «Орелград»