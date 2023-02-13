Ливенские бренды будут использованы в благоустройстве Бульвара Октябрьский

Сайт правительства Орловской области показал эскизы преображения.

Ливны стали одним из победителей дополнительного отбора Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию город получит 90 млн рублей. (Сумма включает и расходы на проектно-сметную документацию). В итоге на Бульваре Октябрьский появятся несколько зон для отдыха, велодорожки, сцена, павильоны для выставок, мини-амфитеатр, скамейки с навесами. Всего преобразят 3,2 гектара городского пространства. Бульвар в перспективе объединит парк Славянский сад, сквер имени Аркадия Шипунова, сквер воинов-интернационалистов.

В украшении намерены использовать ливенские гармошку и свинью, плешковскую игрушку, якубсонию. «Ливенка» — знаменитый музыкальный инструмент, появившийся в 1870-е годы. Ливенская порода свиней, отличавшаяся улучшенными мясными качествами, была официально признана в 1949 году. Плешковская игрушка – народный промысел родом из села под Ливнами. Якубсония ливенская — одно из древнейших четвероногих позвоночных. Найдено сотрудником Ливенского краеведческого музея Олегом Якубсоном при проведении раскопок в Горностаевском карьере на правом берегу Сосны.

Напомним, еще одним победителем допотбора стал поселок Змиевка Свердловского района. Он получит 80,8 млн рублей на проект «Связующая нить». В основной части конкурса среди орловских малых городов и исторических поселений отобраны: Кромы – «Земля вятичей», Колпна — «Озерки», Дмитровск – бульвар Кантемира, Болхов – «Болховкин луг», Малоархангельск — «Бирюза». Финансирование этих проектов 350 млн рублей.

ИА «Орелград»