Москвичи обсуждают, как «оживить» Орел

13.2.2023 | 17:58 ЖКХ, Новости

Эксперты в области ландшафтного дизайна и градостроительства работают сегодня в Орле.

Фото Юрия Парахина

По словам мэра Юрия Парахина, поддержка профессионалов потребовалась в вопросе комплексного «ОЖИВЛЕНИЯ городских пространств».

Своими наблюдениями мэр поделился в соцсетях. Юрий Парахин отметил, что город не должен потерять статус зеленого, но при этом требуется навести порядок.

«Очистить обочины от поросли, а небо – от беспорядочно разросшихся сучьев. Тротуары сделать удобными для механизированной уборки. Высадить растения, которые будут зелёными круглый год, чтобы зимой город не выглядел голо», — написал мэр.

Эксперты будут работать над предложениями несколько месяцев. Помимо озеленения, орловские власти рассчитывают получить советы по освещению, ландшафтному дизайну и даже культурной жизни. По словам Юрия Парахина, все инициативы будут обсуждаться с жителями.

В 2022 году Орёл стал победителем спецконкурса и получит 215 млн рублей на развитие туристического центра. Наработки столичных экспертов будут использоваться при реализации проекта.

Отметим, в Орле регулярно разгораются скандалы с незаконной вырубкой деревьев, не реже орловцы жалуются на сухостой, который падает на машины и перегораживает дороги в случае усиления ветра.

Напомним, для работы над туристическим центром Орла была сформирована проектная команда с участием представителей местных органов власти, экспертов, представителей бизнеса и специалистов пространственного развития. Администрация региона анонсировала привлечение одной из старейших архитектурных компаний в нашей стране – Архитектурного бюро ASADOV.

ИА «Орелград»

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