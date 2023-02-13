Орловских дорожников призвали не пить за рулем

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие.

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Орловской области, сотрудники Госавтоинспекции провели очередное профилактическое мероприятия, участниками которого также стали работники дорожной службы. Вернее, полицейские из Отделения ГИБДД «Орловский» провели беседу с работниками ГУП «Дорожная служба» «в целях снижения уровня аварийности и усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести ДТП».

«С работниками дорожной службы как с водителями была проведена дополнительная профилактическая беседа, касающаяся выезда на встречную полосу, а также управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в УГИБДД. Впрочем, основная цель визита была связана именно с дорогами. Так, сотрудники Госавтоинспекции напомнили дорожникам о необходимости соблюдения сроков устранения недостатков зимнего содержания автодорог, иными словами – соблюдения сроков уборки дорог от снега и наледи.

Указали полицейские и на профилактику «недопущения образования зимней скользкости в условиях резкого изменения погодных условий». «В настоящее время надзорная деятельность ГИБДД заключается в выявлении недостатков в состоянии дорог и принятии мер по их устранению, что является основным механизмом предупреждения дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями», — резюмируют в ведомстве.

Попутно сотрудники Госавтоинспекции по всему региону проводят профилактические мероприятия по выявлению водителей, лишенных прав, но все равно садящихся за руль. Подобные действия являются административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

«Согласно действующему законодательству за данное административное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, транспортное средство помещается на специализированную штрафстоянку», — напомнили в ГИБДД. Кстати, в текущем году в Орловской области выявлено уже 19 таких правонарушений. В ходе профилактических мероприятий полицейские разъясняют автовладельцам ответственность, предусмотренную за езду без прав.

ИА «Орелград»