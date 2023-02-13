По Орлу проехался «сарматмобиль»

Фото необычного гостя сделали в Северном районе.
Снимок опубликован в группе «Наш Микрон | Новости | Северный район г.Орла». Орловцы как хвалят идею, так и выражают сомнения в душевном здоровье автора «сарматмобиля».
Специфически оформленный ВАЗ видели во многих городах России. 4 февраля автоинспекция даже начала розыск машины в Ростове-на Дону. Видимо, размещенное на крыше сооружение в виде РС-28 может представлять угрозу дорожному движению.
Интервью пилота САРМАТмобиля Равиля Гарифуллина можно найти в соцсети. Он объясняет замысел и цель.
ИА «Орелград»