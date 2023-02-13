По Орлу проехался «сарматмобиль»

13.2.2023 | 9:21 Новости, Общество

Фото необычного гостя сделали в Северном районе.

Фото группы «Наш Микрон | Новости | Северный район г.Орла»

Снимок опубликован в группе «Наш Микрон | Новости | Северный район г.Орла». Орловцы как хвалят идею, так и выражают сомнения в душевном здоровье автора «сарматмобиля».

Специфически оформленный ВАЗ видели во многих городах России. 4 февраля автоинспекция даже начала розыск машины в Ростове-на Дону. Видимо, размещенное на крыше сооружение в виде РС-28 может представлять угрозу дорожному движению.

Интервью пилота САРМАТмобиля Равиля Гарифуллина можно найти в соцсети. Он объясняет замысел и цель.

ИА «Орелград»

 

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