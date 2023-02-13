Проект реконструкции Красного моста разрешили скорректировать

Положительное заключение на предложенные изменения дала группа экспертов.

Областные власти получили на руки акт государственной историко-культурной экспертизы. Трио экспертов в течение месяца изучало предложенную корректировку проектных решений по реставрации и приспособлению для современного использования Красного моста в Орле. Так, предлагается сохранение русловой опоры и береговых опор с усилением обоймой, восстановление демонтированных подпорных стенок 1949-1950 годов, включение объема первоначальной лестницы на южном фасаде левобережной части моста с подлинными ступенями, консервацию выявленных конструкций (опоры, своды, продольные стенки) и трех первоначальных лестниц, относящихся к 1880 году и многое другое.

Эксперты дали свои обоснования по каждому предложению. Некоторые из них уточнили собственными рекомендациями, некоторые назвали нецелесообразными. Но в целом выдали положительное заключение, поддержав предложение проектировщиков о необходимости корректировки проекта, разработанного еще в 2018 году. Эксперты пришли к выводу, что корректировка решений проекта реставрации уже на этапе производства работ отвечает требованиям Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а предлагаемые решения обеспечивают сохранение исторических особенностей Красного моста.

Согласно исторической справке, после утверждения регулярного плана застройки Орла в XVIII веке город стал быстро расти на всех берегах протекающих здесь рек. В первой половине XIX века между Кромской и Заокской частями города существовали деревянные мосты. Во второй половине XIX века Орел стал развитым промышленными центром. В 1868 году через город была проведена железная дорога. К 1870 году необходимость постройки капитального постоянного моста через Оку стала особенно острой. В 1877 году инженером А. Лебединским были разработаны проекты постоянных мостов: Александровского и Мариинского.

«Строительство Мариинского моста началось в 1878 году, — отмечают эксперты. – На обоих берегах реки были построены каменные арочные опоры, а посередине реки одна каменная опора, на которую опирался двухпролетный мост с галереей из литых конструкций. Ажурное литье Мариинского моста было одной из визитных карточек города. Длинные подъезды к мосту были устроены на красивых каменных арках».

Строительство постоянных мостов дало возможность провести в городе электрический трамвай. В 1898 году в Орле было открыто трамвайное движение, которое соединило все части города. Через Мариинский мост был проложен двухколейный путь, а по верхним конструкциям навешена контактная сеть, которая не испортила архитектуру моста. После 1919 года было решено переименовать главные мосты Орла. Мариинский мост был назван Красным.

3 октября 1941 года Орел был захвачен немецкими войсками. В начале августа 1943 года из Орла отступали последние оставшиеся нацистские части. Ими были взорваны все мосты в городе, включая бывший Мариинский. Металлические конструкции были повреждены взрывом и упали в Оку, опоры уцелели. После освобождения города 5 августа 1943 года рядом со взорванным Мариинским (Красным) мостом были сооружены временные переправы. По окончании войны началось восстановление капитального моста.

На уцелевшую русловую опору и восстановленные береговые опоры была установлена двухпролетная стальная балка и увеличена ширина дорожного полотна до двух полос в обе стороны. 1 июля 1950 года новый Красный мост был открыт для движения и с тех пор его конструкция не менялась. В 1981 году опоры мачт освещения и контактной сети электротранспорта были вынесены от середины тротуара до внешнего ограждения моста. Последний капитальный ремонт с закрытием движения проводился в 1999 году.

ИА «Орелград»