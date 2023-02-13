Требование «Дорожной службы» об оружии удивило УФАС

В Орле антимонопольщики затребовали объяснения по поводу закупки услуг охраны.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области провела заседание по рассмотрению дела, возбужденного в отношении ГУП «Дорожная служба». Как уже рассказывал «Орелград», поводом послужила жалоба, поступившая от частного охранного предприятия «Легрин». Последнее обратило внимание на действия орловских дорожников при организации закупки услуг охраны путем проведения конкурентного отбора. В частности, организаторы требовали, чтобы у охраны имелась своя оружейная комната на территории Орловской области и некая лицензия МЧС.

Однако при рассмотрении дела орловские антимонопольщики пока не сумели получить всю информацию, которая может иметь значение для вынесения решения. Поэтому сроки рассмотрения дела было решено продлить, а сторонам комиссия УФАС направила дополнительные запросы. Особенно любопытными выглядят вопросы к ГУП «Дорожная служба». Например, антимонопольщики выяснили, что в техническом задании (в приложении к документации о конкурентном отборе) указано: «Наличие оружия у сотрудников охраны – Нет».

При этом к участникам конкурентного отбора предъявляется требование о нахождении оружейной комнаты на территории Орловской области. В связи с этим антимонопольная комиссия просит «Дорожную службу» «сообщить основания установления такого требования при отсутствии у сотрудников охраны оружия». Иными словами, если у охранников не будет оружия, то зачем нужна оружейная комната?

Также дорожников попросили уточнить позицию (с приведением нормативного обоснования и ссылкой на нормы действующего законодательства) относительно требований к участникам конкурентного отбора о том, какая именно лицензия МЧС должна быть у них, для каких целей она необходима и каким образом наличие или отсутствие такой лицензии влияет на возможность оказания услуг охраны, в том числе на возможность эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности? Ответы на эти вопросы комиссия надеется узнать еще до конца февраля.

ИА «Орелград»