В модернизацию орловского ЖКХ вложат почти миллиард

Утверждена программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Губернатор Андрей Клычков утвердил региональную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Орловской области» на 2023-2027 годы. Из документа следует, что общий объем ее финансирования превысит 903 миллиона рублей. Модернизация предусмотрена с привлечением финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Органам местного самоуправления рекомендовано не позднее 1 июня 2023 года представить в областной департамент ЖКХ положительные заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам, включенным в программу.

Также им поручено до 1 июля 2023 года актуализировать схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на предмет соответствия мероприятий принятой программы указанным схемам. Ожидаемые результаты реализации региональной программы таковы: увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, до 14 923 человек к 2027 году; увеличение протяженности замены инженерных сетей до 94,33 км к 2027 году. Общая характеристика новой региональной программы такова: если в 2010 году лишь 39 процентов граждан устраивало качество жилищно-коммунальных услуг, то в 2019 году, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, доля таких граждан увеличилась до 60 процентов.

«В то же время состояние коммунальной и жилищной сферы в Орловской области имеет муниципальные различия, — говорится в документе. — Значительная часть систем и объектов ЖКХ нуждается в качественной технологической модернизации с привлечением существенного объема инвестиций. Причиной такого положения в первую очередь является недостаточная эффективность деятельности организаций и предприятий ЖКХ, обусловленная недостатками применяемых методов ценового регулирования, отсутствием мотивации к снижению затрат, повышению энергоэффективности систем инженерно-технического обеспечения и внедрению новых технологий при их строительстве и эксплуатации».

Согласно официальным данным система теплоснабжения Орловской области состоит из 1,3 тысячи локальных систем теплоснабжения и 37 обслуживающих предприятий. Общая протяженность тепловых сетей составляет 0,5 тысячи километров в двухтрубном исчислении. По итогам проведенной инвентаризации в системах водоснабжения и водоотведения действует около 26 насосных станций водопровода, 1526 водозаборных сооружений, 117 канализационных насосных станций, 22 очистных сооружения канализации. В соответствии с данными статистического наблюдения за 2021 год протяженность сетей водоснабжения составляет порядка 5,33 тысячи км, сетей водоотведения – 1,06 тысячи км.

«Актуальной остается проблема ветшания объектов коммунального хозяйства, — признают авторы программы. — Более 40 процентов линейных объектов нуждается в обновлении, ежегодно около 3 процентов сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения признается аварийными, при этом обновляется не более 1-2 процентов. Высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором, влияющим на объем потерь ресурсов в сетях инженерно-технического обеспечения, а также причиной аварийности, что подтверждается данными системы мониторинга коммунальных аварий жилищно-коммунального хозяйства».

ИА «Орелград»