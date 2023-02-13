В Орле рассказали о растущем дефиците кадров в АПК

Внимание властей на проблему обратили областные профсоюзы.

В Орле состоялось заседание круглого стола, участники которого обсудили проект нового федерального закона «О занятости населения в РФ». Он уже рассматривается на высшем уровне, обсуждают его и на местах. Необходимость принятия нового закона объясняют тем, что действующий закон был принят еще в 1991 году и морально устарел. Основной задачей проекта закона является «отражение изменившихся реалий рынка труда, введение эффективных инструментов, необходимых для решения государственных задач, в том числе в условиях санкционного давления».

Свою позицию изложила Федерация профсоюзов Орловской области, причем прозвучала она из уст председателя областной организации профсоюза работников АПК Ольги Чеусовой. Она сообщила присутствующим, что в организациях сельского хозяйства Орловской области занято 15,5 тысячи человек, в пищевой и перерабатывающей промышленности — 7,7 тысячи человек. За последние пять лет среднесписочная численность работников сельского хозяйства по стране сократилась на 244,2 тысячи человек (19,1 процента), в пищевой промышленности — на 50,7 тысячи человек (4,4 процента), в ветеринарии — на 6,1 тысячи человек (7,2 процента).

«Сокращение численности работников АПК является устойчивой тенденцией последних лет, — цитирует докладчика пресс-служба Федерации профсоюзов Орловской области. — Вместе с тем по данным Росстата, количество вакантных рабочих мест в отрасли не снижается. На сегодняшний день в области не хватает только ветеринаров около сотни человек. Также не полностью удовлетворена потребность в агрономах, ветврачах, зоотехниках, инженерах, представителях рабочих профессий — механизаторов, доярок и скотников. Очевидно, что эти рабочие места остаются вакантными по причинам низкой заработной платы, интенсивности трудовой нагрузки, высоких квалификационных требований».

В этих условиях встает вопрос обеспечения социально-трудовых отношений, позволяющих как сохранить, так и привлечь работников в агропромышленный комплекс, — отметила Чеусова. Областной профсоюз АПК проводит мониторинг, наблюдая за сокращением работников, введением режима неполного рабочего времени, закрытием предприятий, просроченной задолженности по заработной плате, нарушениями законодательства в сфере труда и социальной защиты. На сегодняшний день остро стоит вопрос закрытия социально-значимых предприятий, в частности хлебопекарной отрасли, — следует из доклада. Так, сначала закрыли Дмитровский, потом Залегощенский хлебокомбинаты. Идет смена собственников и как следствие — ликвидация под давлением на работников первичных профсоюзных организаций.

«Мы поддерживаем предложение российских профсоюзов по внесению дополнений в законопроект о занятости, — подытожила Ольга Чеусова. — Но при этом отмечаем, что эти дополнения в полной мере не решают проблемы правовой и социальной защищенности работников. Поэтому профсоюзам надо добиваться, чтобы в каждом трудовом коллективе был представительный орган работников, чтобы заключались коллективные договоры и соблюдалось трудовое законодательство».

ИА «Орелград»