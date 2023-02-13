В Орловской области накормят нуждающихся пенсионеров

13.2.2023 | 12:31 Новости, Общество

Новый социальный проект запускает Орловская епархия РПЦ.

Фото группы «Орловская митрополия»

В Орловской области накормят нуждающихся пенсионеров — с 1 марта отдел церковной благотворительности и социального служения Орловской епархии начнет бесплатно кормить одиноких людей пенсионного возраста. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Получать горячее питание пенсионеры смогут ежедневно в благотворительной столовой при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в поселке Знаменка Орловского муниципального круга.

«За талонами на горячее питание нуждающимся необходимо обратиться в храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» по адресу: поселок Знаменка, улица Советская, 99 (остановка «Школа-интернат»), — сообщили в митрополии. — Храм работает ежедневно с 7:30 до 18:30. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (953) 618-54-08 (священник Олег Анохин)».

Добавим, что проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Тем временем, митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил визит в Кромской район, где посетил Свято-Троицкий храм в селе Кривчиково. Там он совершил чин освящения новых креста и купола. Прежние святыни в прошлом году повредил ураган, уточнили в митрополии. В ближайшее время новые святыни, крест и купол, установят на храме. В информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ напомнили, что этот храм был возвращен верующим и освящен во имя Святой Троицы только в 2000-х годах.

«Кирпичная церковь в селе Кривчиково была построена в начале XX века вместо сгоревшей в 1899 году деревянной, — говорят в митрополии. — До революции храм назывался Благовещенским. В богоборческое время церковь была закрыта не позже 1930-х годов. Использовалась как школа. Реконструкция Свято-Троицкого храма осуществлялась по проекту архитектора Михаила Скоробогатова. Крестообразная в плане, четырехстолпная постройка сегодня увенчана световым восьмериком».

ИА «Орелград»

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