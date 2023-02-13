В Орловской области назвали отрасли, испытывающие большую потребность в кадрах

Статистику озвучила на аппаратном совещании в администрации 13 февраля глава профильного департамента.

По словам руководителя Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирины Гаврилиной, всего работодатели региона заявили 9,5 тысячи вакансий. Если сравнивать с началом 2022 года, рост — около тысячи мест. 2,1 тысячи вакансий у предприятий обрабатывающих производств – нужны швеи, инженеры, слесари, токари, электромонтёры. Учреждениям здравоохранения региона необходимы 1,3 тысячи человек. Из общего числа около 62% — это врачи, 8% — медсестры. На сельскохозяйственных предприятиях 0,93 тысячи вакансий.

«Сфера торговли также входит в разряд отраслей, испытывающих большую потребность в кадрах: 887 вакансий продавцов, продавцов-консультантов, кассиров», — сообщает сайт правительства региона.

Нужны даже неквалифицированные работники. Не хватает дворников и уборщиц.

Примечательно, что уровень фиксированной безработицы снизился за год до 0,6%. Падение на две десятых процента. В службе занятости на учете всего 1,9 тысячи безработных.

ИА «Орелград»