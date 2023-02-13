Виртуальная выставка о борьбе с пьянством открылась в Орле

Ознакомиться с историко-документальной выставкой можно на сайте архива.

На сайте Государственного архива Орловской области открылась виртуальная историко-документальная выставка «Забота о народном благе». Как сообщает это учреждение, выставка рассказывает виртуальным посетителям о деятельности обществ и попечительств трезвости в Орловской губернии. Всего экспонируется 16 документов из фондов Орловской казенной палаты, Канцелярии орловского губернатора, Орловской губернской земской управы, Орловской городской думы, Орловского губернского правления и Орловского 4-го высшего начального училища. В оформлении выставки использованы иллюстрации А.Б. Скиргелло из иллюстрированного альбома Д.Г. Булгаковского «Пьянство и его последствия» (1900 г.).

«После введения в России государственной монополии на продажу крепких спиртных напитков в 1895 году на основании устава (утв. 20 декабря 1894 г.) в губерниях создаются попечительства о народной трезвости, подчинявшиеся Департаменту неокладных сборов Министерства финансов, — такой исторический экскурс проводят организаторы.- Орловский губернский комитет попечительства о народной трезвости образован 1 января 1901 года под председательством губернатора А.Н. Трубникова. Уездные комитеты образовывались под председательством уездного предводителя дворянства».

В Госархиве подчеркивают, что основными задачами попечительств о народной трезвости были: наблюдение за законной торговлей крепкими алкогольными напитками; распространение информации о вреде чрезмерного употребления спиртного; открытие приютов для страдающих алкогольной зависимостью; создание условий для проведения досуга без алкоголя. При этом больше всего попечительства занимались устройством для народа разных форм досуга: открытием чайных, столовых, библиотек-читален, проведением лекций, народных чтений.

«В отчете за 1903 год губернского комитета о народной трезвости, изданном типографией Губернского правления, приводятся сведения о количестве посетителей образованных заведений, книг в библиотеках, выписываемых газет и журналов и другие сведения о деятельности попечительств, — сообщают организаторы. — Самым успешным способом отвлечения народа от злоупотребления крепкими напитками стали народные чайные – места культурного общения и просвещения. Так, Орловским уездным комитетом открыта чайная в д. Котовке. В год открытия ее посетило 4600 человек. Основная масса посетителей приходила в чайную по вечерам, чтобы послушать граммофон. При чайной имелась читальня, для которой выписывались газеты «Орловский Вестник», «Дружеские речи» и журнал «Воскресный день».

В отчете Болховского уездного комитета попечительства о народной трезвости сообщается об открытии к 1904 году 13 народных библиотек, которые выдавали книги для чтения на дому. Также на выставке экспонируется анкета библиотеки при чайной в селе Вышнем Долгом, открытой 8 мая 1903 году по инициативе Ливенского попечительства о народной трезвости. Кстати, большой популярностью пользовались проводимые попечительствами народные чтения. Как правило, они сопровождались показом «туманных картин».

«Организация библиотек и народных чтений была довольно затруднительна, — отмечают в Госархиве. — Разрешение на проведение народных чтений выдавалось Канцелярией орловского губернатора после получения справок из жандармского управления о политической благонадежности лекторов. Заведующие библиотеками также назначались после получения сведений об их политической благонадежности. В фонде Канцелярии орловского губернатора имеется дело о проведении чтений попечительством Ливенского уезда с перепиской о благонадежности лекторов. На выставке экспонируется письмо орловского вице-губернатора о разрешении учителям, указанным в списке, проводить народные чтения от 23 ноября 1902 года».

ИА «Орелград»