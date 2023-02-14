Браконьер получил ограничение свободы за убийство приятеля

14.2.2023 | 15:10 Закон и порядок, Новости

Трагедией закончилась охота в Дмитровском районе Орловской области.

Жители Курской области приехали к нам на незаконную охоту 15 октября 2022 года. 45-летний житель Железногорска выстрелил на шум, не видя цели, и сразил 29-летнего знакомого.

Недавно суд рассмотрел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Курянин был признан виновным. Ему назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Кроме того, родственникам погибшего осужденный должен выплатить около 2 млн рублей, сообщает СУ СК России по Орловской области.

ИА «Орелград»

 

 

 

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