Браконьер получил ограничение свободы за убийство приятеля

Трагедией закончилась охота в Дмитровском районе Орловской области.

Жители Курской области приехали к нам на незаконную охоту 15 октября 2022 года. 45-летний житель Железногорска выстрелил на шум, не видя цели, и сразил 29-летнего знакомого.

Недавно суд рассмотрел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Курянин был признан виновным. Ему назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Кроме того, родственникам погибшего осужденный должен выплатить около 2 млн рублей, сообщает СУ СК России по Орловской области.

ИА «Орелград»