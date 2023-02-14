Орловцам посоветовали позаботиться о получении налоговых льгот

Налоговики рекомендуют жителям региона заранее сообщить о своих преференциях.

Управление ФНС России по Орловской области обратилось к жителям региона с призывом заранее предоставить заявление и документы, подтверждающие их право на ту или иную налоговую льготу. Как пояснили в пресс-службе ведомства, это необходимо для корректного исчисления налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов.

«Подать заявление о льготе по имущественным налогам граждане могут через Многофункциональный центр (МФЦ), с которым налоговым органом заключено соглашение о возможности оказания соответствующей государственной услуги, — объясняют в областной налоговой службе, – с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также предоставив сведения на бумажном носителе в любой налоговый орган лично или по почте. Заявление о предоставлении льготы рассматривается налоговым органом в течение 30 дней со дня его получения».

В ведомстве также озвучили статистику, согласно которой в Орловской области довольно большое количество налогоплательщиков имеют право на льготу. Например, за налоговый период 2021 года льготы предоставлены более 198 тысячам плательщиков налога на имущество физических лиц. Общая сумма предоставленных преференций в данном случае составила 98,9 миллиона рублей. Кроме того, льготу получили свыше более 153 тысяч плательщиков земельного налога (на общую сумму 61,4 миллиона) и около 46 тысяч плательщиков транспортного налога (на общую сумму 38,4 миллиона рублей).

«Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот по всем имущественным налогам можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России, — добавили в областной налоговой службе. — Указанный сервис содержит информацию по всем субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям».

ИА «Орелград»