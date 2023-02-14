В Орле 81-летняя женщина добровольно сдала оружие

Старое охотничье ружье 40 лет пролежало в шкафу.

В Орле зарегистрирован очередной случай добровольной сдачи оружия, причем он оказался очень примечательным. Во-первых, как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, оружие силовикам принесла 81-летняя женщина. Во-вторых, оно пролежало забытым в шкафу десятки лет. В ведомстве уточнили, что 81-летняя орловчанка сама обратилась к сотрудникам отдела лицензионно-разрешительной работы и подала заявление о сдаче незарегистрированной единицы оружия на возмездной основе.

Напомним, что в Орловской области вознаграждение выплачивается в соответствии с постановлением регионального правительства. Кстати, женщина призналась, что о возможности узнала из печати. Силовикам же она поведала, что нашла ружье случайно во время уборки. Оно принадлежало ее покойному мужу и пролежало в антресоли шкафа около сорока лет. Правоохранители установили, что принесенное пенсионеркой оружие является охотничьим ружьем модели ТОЗ – БМ. Оно находится в удовлетворительном техническом состоянии, поэтому размер вознаграждения за него составит 8 тысяч рублей.

«Добровольная сдача оружия является одним из значимых факторов предупреждения преступлений и иных правонарушений, — говорит начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Сергей Прилепский. — Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от административной и уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение».

Ранее УМВД сообщило, что в 2022 году во взаимодействии с Управлением Росгвардии были организованы и осуществлены проверки более 17 тысяч владельцев гражданского оружия, в ходе которых было выявлено 208 нарушений условий его хранения. Всего из оборота изъято 133 единицы огнестрельного оружия и 836 боеприпасов.

ИА «Орелград»