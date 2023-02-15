Алексей Субботин пояснил причину срыва ремонта в Кромской ЦРБ

Руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта Орловской области выступил перед депутатами 15 февраля.

«Объект планировалось сдать в конце прошлого года, однако в связи с внесением изменений в документацию, длительными сроками поставки материалов, а также с частичной мобилизацией работников, сроки передвинули на апрель 2023 года», — информирует пресс-служба облсовета.

Напомним, ремонт в детской и взрослой поликлиниках Кромской центральной районной больницы начался в июне 2022 года. Подрядчиком в ходе электронного аукциона было отобрано белгородское ООО «Полимарк». По данным сайта «Госзакупки», исполнено и оплачено работ на 24,25 млн рублей. Общая цена контракта — более 75,64 млн рублей.

По данным kartoteka.ru, у компании всего четыре работника. Чистая прибыль в 2021 году – минус 25 тысяч рублей.

ИА «Орелград»