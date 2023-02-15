Губернатор предложил облсовету утвердить допсоглашение

Дополнительные условия прописаны к соглашению о предоставлении бюджетного кредита.



Губернатор внес на рассмотрение в Орловской облсовет народных депутатов проект регионального закона «Об утверждении заключенного Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении бюджету Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации». Само соглашение было заключено между Министерством финансов РФ и правительством Орловской области в декабре 2020 года, а дополнительное соглашение было заключено 14 ноября 2022 года. И только теперь парламентариям предлагается его утвердить, причем закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Как следует из пояснительной записки, соглашение от 14 декабря 2020 года предусматривало предоставление Орловской области из федерального бюджета бюджетного кредита в размере 2,2 миллиарда рублей. Однако в сентябре 2022 года правительство страны внесло изменения в «Правила проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам». Поправками регионы освобождались от погашения реструктурированной задолженности в 2022 году, а само погашение было перенесено на 2029 год. Поэтому и в соглашение Орловской области с Минфином были внесены дополнения в части корректировки графиков платежей по бюджетным кредитам.

Кстати, высвободившиеся в 2022 году средства «подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов».

Речь идет о региональных проектах, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов аналогичных федеральных проектов. Также средства должны быть пущены на финансирование мероприятий, «связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики». А часть средств разрешено пускать на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, изменениями предусмотрена ответственность за неисполнение обязательств по направлению высвобождаемых денежных средств по итогам 2021-2024 годов на вышеперечисленные цели.

ИА «Орелград»