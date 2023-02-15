МегаФон запустил LTE в 60 селах Орловской области

МегаФон провёл комплексную работу по модернизации и строительству новых базовых станций 4G в малых населенных пунктах региона. Работы затронули около 100 населенных пунктов области.

В 13 селах и деревнях мобильный интернет появился впервые, в остальных появилась сеть четвертого поколения, а также было улучшено качество соединения. Оператор расширил покрытие на больших территориях за счет оборудования, работающего в сети LTE-800. Использование диапазона частот 800 МГц расширяет зону действия одной базовой станции 4G. Это важно для отдаленных населенных пунктов и автомобильных трасс.

«Мобильный интернет для жителей небольших поселков и деревень не только помогает быть на связи с родными и близкими, с его помощью гораздо легче решать бытовые и социальные вопросы, получать дополнительное образование, отправлять обращения в госорганы и разнообразить досуг. Для местных предприятий и организаций это возможность цифровизации услуг и упрощения работы», — говорит директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин.

Мобильный трафик в регионе вырос на 18% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные аналитиков МегаФона. При этом, за пределами крупных городов динамика выше, там этот показатель составляет около 25%.

Инженеры компании установили и модернизировали оборудование в Болховском, Верховском, Глазуновском, Дмитровском, Должанском, Залегощенском, Знаменском, Колпянском, Корсаковском, Кромском, Краснозоренском, Ливенском, Малоархангельском, Мценском, Новодеревеньковском, Новосильском, Орловском, Покровском, Свердловском, Урицком, Троснянском, Хотынецком и Шаблыкинском районах области.

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