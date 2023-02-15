Орловцы попросили Путина помочь восстановить убежище завода УВМ

Видеообращение к президенту России опубликовали жители восьмого микрорайона города Орла.

Необходимость выделения средств обосновали проведением СВО и атаками на соседние регионы.

Один из жителей дома №21 по улице Маринческо сообщил, что ранее хорошее убежище располагалось на территории Орловского завода управляющих вычислительных машин (УВМ). Но с приватизацией пришла разруха.

«Просим оказать помощь и выделить необходимые средства. Здание есть, потолки есть, стены есть», — подчеркнул мужчина.

Одна из орловчанок пожаловалась на плохое состояние подвалов, отмеченных как укрытие в настоящий момент. Дом огромный, 11-подъездный, эвакуироваться некуда, констатировала женщина.

«Убедительно вас просим подействовать на региональную власть, чтобы люди не боялись жить, спокойно просыпались».

ИА «Орелград»