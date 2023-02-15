Орловские зерно и холодильники могут продавать в Уганду

15.2.2023 | 16:18 Новости, Экономика

Орловская область и Республика Уганда договорились о тесном сотрудничестве.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Теперь регион будет экспортировать сельскую и пищевую продукцию, а также технику еще в одну африканскую страну, сообщает сайт правительства Орловской области.

Договоренности достигли в ходе рабочей встречи главы региона Андрея Клычкова и посла Уганды в России Мозеса Кизиге. Стороны обсудили направления экспорта в восточную Африку. Среди перспективных — поставки из Орловской области в Республику Уганда таких товаров, как подсолнечное и рапсовое масло, сахар, зерно, мучные и кондитерские изделия, крупы. Также регион готов отправлять в Уганду сельскохозяйственную и дорожную технику, холодильное и морозильное оборудование, насосное оборудование для орошения полей. Также Орловская область готова участвовать в подготовке кадров. Студенты из Уганды в перспективе смогут обучаться в вузах региона.

Добавим, что сегодня орловские предприятия уже активно сотрудничают с Египтом, Марокко, Южно-Африканской Республикой, Замбией, Тунисом, Ганой, Ливией и другими странами. Кроме того, в вузах области обучается 1,1 тысячи студентов из Африки.

ИА «Орелград»

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