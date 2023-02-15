Орловский меценат собрал в своей коллекции более 400 картин

В Заводском районе действует абсолютно бесплатная картинная галерея, которую может посетить любой желающий.

Здесь представлены работы Ольги Давыдовой, Александра и Николая Жатовых, Виктора Лупачева и других орловских художников.

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В 2021 году «Аргументы и Факты» рассказывали о культурной инициативе Олега Карпикова, предпринимателя и мецената, который предлагал орловским властям открыть в здании типографии «Труд» картинную галерею, в которой были бы представлены работы из его собственной коллекции.

На тот момент в коллекции было порядка 250 работ талантливых орловских художников. По задумке Карпикова, такой проект позволил бы соединить и объединить различные зоны города, в том числе и пешеходные, в этом месте и в одно культурное пространство.

«Это не коммерческий проект в чистом виде, а масштабный культурный проект, который будет реализовываться на частные деньги. При вашей заинтересованности готов подробно и открыто ответить на все существующие вопросы и обсудить финансовую сторону проекта», — обращался тогда Олег Карпиков к губернатору Андрею Клычкову.

В ответ меценат услышал предложение принять участие в торгах, заплатить 200 миллионов рублей и забирать здание себе.

«Мы могли бы заплатить разумную сумму денег с какой-нибудь рассрочкой. И бюджет не потерял бы деньги. Может, это было бы 100 миллионов. Это был бы не бизнес, это был бы культурный проект. Я уверен, что это был бы межрегиональный проект. Тем более, на месте типографии «Труд» бизнес-центр не построишь – там парковок нет», — прокомментировал Карпиков ответ властей.

По словам предпринимателя, он не хочет быть навязчивым в своих попытках окультурить людей, но не против вернуться к масштабной идее, когда будет удачное стечение обстоятельств.

«Мне есть, чем заниматься. Что в бизнесе, что в жизни, что в спорте, что в искусстве», — спокойно рассуждает Олег Карпиков, показывая гостям часть своей коллекции картин, пока размещённой в двух небольших залах на улице Колхозная.

В СКРОМНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ОБИТЕЛИ

Придя в гости к меценату, мы обнаружили новые впечатляющие работы, которых в 2021 году ещё не было. Как оказалось, за время нашего отсутствия коллекция выросла с 250 до 400 картин. Правда, два зала по-прежнему вмещают 30-40 работ, поэтому порядка 90 % коллекции находится в кладовых.

На данный момент один из залов полностью посвящён потрясающим работам Ольги Давыдова, которые сразу приковывают взгляд всех входящих. Жанр, в котором написаны большинство из них Олег Карпиков называет «жанром красоты женского тела».

В другом зале представлены пейзажи Виктора Лупачева и Александра Жатова. При поверхностном взгляде они могут показаться обычными пейзажами с красотами средней полосы. Но стоит немного задержаться у любой из них, и открывается глубина чувств и мастерство мастеров.

«Художник не просто копирует природу. Это в прошлом, сейчас есть цифровая фотография. Он вносит сюда свои элементы творчества. Где-то какой-то элемент добавить, где-то оттенок краски поменять», — объясняет Карпиков.

По словам мецената, посещая мастерские живописцев, нередко он сам обращался к художникам с просьбой некоторые моменты изменить. Часть художников воспринимают сначала идеи в штыки, но, согласившись через несколько недель на проект, делают его и потом признают, что пожелания были правильные.

Это не случайно. Олег Карпиков собирает свою коллекцию более 20 лет, и у него было время пробудить свой собственный художественный вкус и накопить компетентность в живописи.

«Чтобы понять живопись, на неё надо насмотреться – в выставочных центрах, музеях, мастерских художников. Интересоваться у художников об их творчестве, о манере письма. В этом случае уровень образованности растёт», — объясняет создатель коллекции.

В настоящее время любой орловец может приобщится к прекрасному и начать своё собственное эстетическое образование в галерее, созданной орловским предпринимателем. Она расположена недалеко от Трамвайно-троллейбусного предприятия по адресу Колхозная, 11, корпус 4.

Несмотря на то, что вход бесплатный, столпотворений здесь нет. Часто тут присутствует один или два человека. Для их удобства здесь есть удобные передвижные кресла, играет спокойная музыка. Можно устроится у понравившейся работы и на какое-то время отключиться от всего суетного.

В будущем Олег Карпиков всё же планирует вернуться к идее большой галереи, чтобы иметь возможность выставить на всеобщее обозрение не 10 %, а все свои картины.

«Эта коллекция может быть представлена и в других регионах. Может, со временем, и за рубежом. Время еще не настало», — рассуждает коллекционер.

Поздравляем Олега Карпикова с 60-летним юбилеем и желает оставаться таким же энергичным и целеустремленным!