Орловским депутатам рассказали о судьбе Русско-Бродской хлепопекарни

Предприятие в Верховском районе продолжит работать в аварийном здании, но не долго.

Проблему пекарни обсудили на заседании регионального Совета депутатов. По словам заместителя руководителя областного Департамента сельского хозяйства Евгении Суровцевой, производство и коллектив хлебопекарни будут переводить в другие помещения.

«В связи с невозможностью осуществления деятельности в данном помещении руководством «Союз Орловщины» принято решение о переводе производственных мощностей и персонала на две другие площадки — одна находится в этом же сельском поселении, вторая — в Верховье», — цитирует пресс-службу облсовета Евгению Суровцеву.

Чиновница добавила, что на новых площадках сохранят объем и ассортимент выпускаемой продукции. Для новых цехов уже приобрели две современные конвекционные печи для выпечки хлеба.

В свою очередь депутаты выразили обеспокоенность, что пекарня не сможет работать до переезда в новые помещения, в то время, когда предприятие обеспечивает хлебом 1 800 школьников. Евгения Суровцева заверила присутствующих, что один из цехов будет готов уже в марте, второй планируют ввести в эксплуатацию в мае текущего года. До этого момента пекарня будет продолжать работать в старом здании. Сокращения персонала и заработной платы после перехода в другие цеха не произойдут.

Напомним, что Русско-Бродская хлебопекарня в Верховском районе принадлежит Областному потребительскому обществу «Союз Орловщины». Пекарня работает в помещении 1957 года постройки. Оно находится в аварийном состоянии. Тем не менее, на предприятии выпускают в среднем 125 тонн продукции в год, всего 70 наименований изделий. Коллектив пекарни составляет 12 человек.

ИА «Орелград»