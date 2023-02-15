Разыскиваемого за грабеж мужчину задержали в Орле

Подозрительный гражданин был задержан сотрудниками Росгвардии.

В Орле сотрудники вневедомственной охраны задержали подозрительного мужчину, который, как позже выяснилось при установлении его личности, находится в федеральном розыске по обвинению в совершении грабежа. Подробности задержания сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области. Силовики патрулировали маршрут в областном центре и в районе одного из многоквартирных домов на улице Элеваторной обратили внимание на подозрительного мужчину.

«Он попытался скрыться в ближайшем дворе, увидев приближение служебного автомобиля, — поведали в силовом ведомстве. — Правоохранители задержали мужчину, схожего по отличительным приметам с разыскиваемым правонарушителем, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе установления личности гражданина выяснилось, что он находится в федеральном розыске по обвинению в совершении грабежа. В настоящее время задержанный передан инициатору розыска».

Ранее Управление МВД по региону в своем отчетном докладе сообщило, что в 2022 году на стабильно высоком уровне осталась раскрываемость разбойных нападений, убийств и случаев причинения тяжкого вреда здоровью. На 4 процента улучшилась статистика раскрываемости квартирных краж, на 8,5 процента – грабежей. Существенно сократился остаток нераскрытых краж и угонов автотранспорта.

«В результате совместной с другими правоохранительными ведомствами работы было установлено 3190 лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений, задержано 182 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда, — следовало из отчета. – Было раскрыто 3884 преступления, установлено местонахождение 53 лиц из числа пропавших без вести и идентифицирована личность семи неопознанных трупов».

ИА «Орелград»