В Орле без тепла и горячей воды останутся два детсада и школа

15.2.2023 | 9:44 ЖКХ, Новости

Котельная будет остановлена для замены запорной арматуры, сообщает администрация города.

АО «Орелгортеплоэнерго» намерено проводить работы с 9 до 17 часов 15 февраля. Горячая вода будет отключена в девяти домах по улицам Васильевская, Достоевского, Садовского, Циолковского. Без отопления останутся 25 домов, в том числе расположенных на улице Калинина, Карачевском шоссе.

В зону отключения попали школа №17 и детские сады №36, 47. У учащихся сокращенный день, малыши проведут день в штатном режиме, пояснили в пресс-службе администрации Орла.

ИА «Орелград»

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