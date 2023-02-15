В Орле объявили конкурс актуального кино для всей России

Всероссийский конкурс «Орлиный взор-2023» имеет статус открытого.

Орловский государственный институт культуры объявил о старте приема заявок на участие в открытом Всероссийском конкурсе актуального кино и художественной фотографии «Орлиный взор-2023». Принимать заявки организаторы будут до 10 апреля. Конкурс проводится на базе Орловского государственного института культуры «в целях выявления талантливой молодежи, повышения ее культуры, привлечения внимания специалистов кино-, фото- и видеотворчества к работам молодых авторов, организации досуга, воспитания гражданского сознания, межкультурного сотрудничества, сохранения и приумножения культурного потенциала учащейся молодежи и студентов».

ОГИК выступает в качестве учредителя конкурса, а организатором официально является кафедра режиссуры, мастерства актера и экранных искусств. Мероприятие будет проведено при поддержке областного департамента культуры. В состав оргкомитета включены как педагоги, так и студенты кафедры режиссуры. Конкурс проводится по 27апреля 2023 года и включает в себя: творческие встречи с деятелями российского кино и телевидения, известными фотохудожниками, а также мастер-классы по кино-, фото- и телевизионному искусству.

Прием заявок проводится на первом этапе, а на втором этапе, с 11 по 17 апреля, будет проводиться отбор работ для участия в финале, формирование шорт-листов по заявленным направлениям и номинациям. Закончится все церемонией награждения победителей, проведением показов и выставки фоторабот финалистов. Номинации таковы: «Экранное искусство»; «Лучший игровой короткометражный фильм»; «Лучший музыкальный видеоклип»; «Лучший документальный фильм»; «Лучшая тематическая зарисовка»; «Лучший анимационный фильм»; «Лучший социальный видеоролик». В разделе «Фотоискусство» номинации таковы: «Постановочный портрет»; «Жанровый портрет»; «Пейзаж»; «Фоторепортаж»; «Концептуальная фотография»; «То, что я люблю».

По условиям на рассмотрение жюри участники представляют не более одного произведения в каждой видеономинации. Также от каждого автора принимается от одной до 10 работ не более чем в трех фотономинации. Фильмы могут быть в цветном или черно-белом изображении, содержать элементы компьютерной графики, сопровождаться субтитрами. В фильме допускается использование имеющегося в интернете видеоматериала, а также фотографий, однако они не должны превышать 20 процентов от общего контента. Требования к фотоработам: фотомонтажи и коллажи к участию в конкурсе не допускаются. Допустима обработка, связанная с кадрированием и цветокоррекцией. Фотографии могут быть как цветные, так и черно-белые.

ИА «Орелград»