В Орле почтили память воинов-интернационалистов

15.2.2023 | 14:44 Культура, Новости

В областном центре прошла традиционная церемония возложения цветов.

У памятника Участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе собрались около 600 человек, сообщает администрация Орла. В мероприятии приняли участие общественники, военные, представители молодежных организаций, депутаты и чиновники.

День памяти воинов-интернационалистов традиционно отмечается 15 февраля. Именно в этот день в 1989 году территорию Афганистана покинули последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск.

«Мы всегда будем помнить о всех солдатах и офицерах, которые выполняли свой интернациональный долг, защищая нашу страну, — отметил в своем выступлении спикер горсовета Василий Новиков. — Они для всех нас стали образцом мужества, стойкости, патриотизма. Сегодня мы особенно осознаем, что значит быть защитником Родины!»

Василий Новиков отметил, что российский народ справедливый и миролюбивый. Он также призвал помнить историю, ведь беспамятство приводит к повторению трагедий.

«Под воздействием угроз мы объединяемся и всегда достигаем Победы», — цитирует Василия Новикова пресс-служба горсовета.

Участники митинга возложили цветы к памятнику и почтили память воинов минутой молчания.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования