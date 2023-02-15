В Орле почтили память воинов-интернационалистов

В областном центре прошла традиционная церемония возложения цветов.

У памятника Участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе собрались около 600 человек, сообщает администрация Орла. В мероприятии приняли участие общественники, военные, представители молодежных организаций, депутаты и чиновники.

День памяти воинов-интернационалистов традиционно отмечается 15 февраля. Именно в этот день в 1989 году территорию Афганистана покинули последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск.

«Мы всегда будем помнить о всех солдатах и офицерах, которые выполняли свой интернациональный долг, защищая нашу страну, — отметил в своем выступлении спикер горсовета Василий Новиков. — Они для всех нас стали образцом мужества, стойкости, патриотизма. Сегодня мы особенно осознаем, что значит быть защитником Родины!»

Василий Новиков отметил, что российский народ справедливый и миролюбивый. Он также призвал помнить историю, ведь беспамятство приводит к повторению трагедий.

«Под воздействием угроз мы объединяемся и всегда достигаем Победы», — цитирует Василия Новикова пресс-служба горсовета.

Участники митинга возложили цветы к памятнику и почтили память воинов минутой молчания.

ИА «Орелград»