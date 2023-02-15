В Северном районе Орла не нашли следов древнего человека

Археологи изучили участок, отведенный под строительство газовой сети.

Обнародован акт государственной историко-культурной экспертизы документации о проведении археологического обследования земельного участка, отведенного под объект: «Улично-дорожная сеть (I этап строительства) и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе города Орла». Археологами была изучена территория, ограниченная улицей Михалицына, переулком Керамический, полосой отчуждения железной дороги и улицей Раздольная. Экспертиза результатов археологического исследования была проведена в январе 2023 года.

Для экспертизы были привлечены необходимые данные и источники, дополняющие информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности, а также материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет. Обследование участка было проведено археологической экспедицией СПОК «Елецкий стан».

Протяженность обследуемого участка составила около 5 км. На всем участке проводился обход местности пешим порядком с ее тщательным осмотром на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. Осмотр сопровождался фотофиксацией. Изучение участков с открытым грунтом показало отсутствие подъемного материала и признаков культурного слоя.

После визуального осмотра поверхности на обследуемом землеотводе было заложено пять шурфов. Например, первый шурф был заложен на краю облесенной балки, в 620 метрах к юго-западу от автобусной остановки «Кондитерская фабрика». Разбор почвы производился по пластам. Ни в одном из шурфов каких-либо признаков деятельности человека в прошлом, признаков культурного слоя обнаружено не было. Изучение архивных данных показало, что и в предыдущие годы никаких сведений о следах человека на указанной территории ученые не получали. В связи с этим эксперты дали положительное заключение, одобрив реализацию проекта в пределах своих полномочий.

ИА «Орелград»