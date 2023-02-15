«Викинги» поставят машины для орловских больниц

Торговая компания из Тольятти стала победителем электронного аукциона.

На 16,57 млн рублей поставят 14 машин в рамках реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения. Автомобили поступят в ЦРБ и детские поликлиники №1 и №2 города Орла. Это полноприводные LADA NIVA мощностью 80 лошадиных сил, оснащенные кондиционерами, усилителями рулевого управления, подогревом боковых зеркал заднего вида.

На автомобилях будут возить пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также доставлять биологические материалы для исследований и лекарственные препараты до жителей отдаленных районов.

Поставка товара осуществляется в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта, указано на сайте «Госзакпуки«. Гарантия на машины — 24 месяца без ограничения по пробегу.

ИА «Орелград»