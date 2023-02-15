Жилье для молодежи проверила КСП в Ливнах

Проверка затронула программу поддержки молодых семей.

Контрольно-счетная палата города Ливны отчиталась о результатах проверки эффективности и результативности использования средств местного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Она входит в состав муниципальной программы «Молодежь города Ливны» Проверяемый период охватил три последних года. Объектами проверки стали управление культуры, молодежной политики и спорта (ответственный исполнитель программы) и управление муниципального имущества (соисполнитель подпрограммы).

Было установлено, что сама программа действует с середины 2018 года. Общий объем средств, предусмотренных на ее реализацию, составляет 52,698 миллиона рублей. Из них непосредственно по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» объем финансирования предусмотрен в размере 25,57 миллиона. КСП выяснила, что в 2022 году социальные выплаты в рамках подпрограммы получили четыре молодые семьи, которые, как сообщается, смогли улучшить свои жилищные условия. Претензий у аудиторов не возникло.

«В результате проверки установлено, что приобретенные молодыми семьями в 2022 году жилые помещения находятся на территории города Ливны, общая площадь каждого приобретенного жилого помещения соответствует установленной учетной норме общей площади жилого помещения, — говорится в отчете КСП. — Всего за период реализации подпрограммы с 2019 по 2022 годы 32 молодые семьи улучшили свои жилищные условия».

В то же время все-таки были выявлены нарушения закона Орловской области «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». Выразились они в нарушении правил регистрации граждан, состоящих на учете, и ведения учетных дел таких горожан. Были установлены и другие нарушения, о которых аудиторы распространяться не стали. Сообщается, что по итогам проверки представления были направлены в адрес начальников обоих проверенных управлений. Копии акта проверки также были направлены главе города Ливны и председателю Ливенского городского Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»