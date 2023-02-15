Житель Ливен похитил у спящего приятеля из-под подушки деньги

В Орловской области сотрудники полиции раскрыли кражу 18 тысяч рублей.

По информации регионального УМВД, злоумышленник проник в дом спящего знакомого. Ранее он видел, что мужчина хранит деньги под подушкой. Воришка смог незаметно похитить из постельных принадлежностей 18 тысяч рублей после чего скрылся.

Подозреваемого в краже задержали. Им оказался 39-летний местный житель. Полицейские изъяли у него 7 тысяч рублей. Остальное он успел потратить на собственные нужды.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»