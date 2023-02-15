Житель Ливен похитил у спящего приятеля из-под подушки деньги

15.2.2023 | 15:14 Новости, Происшествия

В  Орловской области сотрудники полиции раскрыли кражу 18 тысяч рублей. 

По информации регионального УМВД, злоумышленник проник в дом спящего знакомого. Ранее он видел, что мужчина хранит деньги под подушкой. Воришка смог незаметно похитить из постельных принадлежностей 18 тысяч рублей после чего скрылся.

Подозреваемого в краже задержали. Им оказался 39-летний местный житель. Полицейские изъяли у него 7 тысяч рублей. Остальное он успел потратить на собственные нужды.
В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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