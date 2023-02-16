Более 44 млн аванса получит подрядчик, ремонтирующий мост через Цкань

Сооружение находится на автодороге «Болхов — «Орёл — Витебск».

На сайте «Госзакупки» опубликован контракт, заключенный между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и московским ООО «Дорожное эксплуатационное предприятие №132». Только заявка этой компании была признана соответствующей требованиям открытого конкурса.

ООО «ДЭП №132» предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту моста через реку Цкань в Болховском районе Орловской области.

Цена контракта — 88 059 000 рублей. Авансирование работ предусмотрено в размере 50%.Подрядчик должен получить средства до 15 марта 2023 года.

С целью обеспечения охраны водных объектов следует предусмотреть устройство очистных сооружений и доступ на объект маломобильных групп, указано в контракте. Гарантия на разные элементы от года до восьми лет.

Окончание выполнения работ запланировано 23 ноября 2023 года.

ИА «Орелград»