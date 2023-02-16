Орловцам презентовали профессии для альтернативной службы

В обновленный перечень вошли полторы сотни профессий и специальностей.

Минтруд России обновил список профессий для альтернативно служащих, а также перечень организаций, где они могут работать. Для жителей Орловской области соответствующую информацию распространило региональное управление труда и занятости. В ведомстве сообщили, что обновленный перечень включает в себя 150 профессий и 785 предприятий, причем по сравнению с предыдущим списком он пополнился сразу 25 рабочими специальностями.

«В их числе: дорожный рабочий, дояр, животновод, машинист автогрейдера, пекарь, рабочий полигона, рыбак прибрежного лова, слесари ряда работ, станочник широкого профиля, стропальщик, токарь, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, швея, электрогазосварщик и другие, — перечислили в управлении. — Также добавлены 22 должности служащих, среди которых: инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер по сварке, специалист по защите информации, химик, специалист по реабилитации инвалидов, врач – судебно-медицинский эксперт, зубной техник, медицинский психолог, хореограф, художник-конструктор (дизайнер) и другие».

В то же время семь специальностей были из перечня исключены. В их число попали такие рабочие профессии, как гардеробщик, курьер, мастер по ремонту обуви, почтальон, рабочий по благоустройству населенных пунктов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей и стеклопротирщик. Не вошли в обновленный список и 15 должностей служащих: агрохимик, администратор, администратор вычислительной сети, артист, воспитатель профессионально-технического учебного заведения, врач-кардиоревматолог, врач-лаборант, инструктор по труду, концертмейстер, микробиолог, музыкальный руководитель, преподаватель-организатор (в колледжах, университетах и других вузах), техник, экономист по планированию, экспедитор по перевозке грузов.

ИА «Орелград»