Орловским чиновникам обещают премии в 200 процентов

Положение об оплате муниципальных служащих хотят изменить.

Власти Орловского муниципального округа подготовили проект поправок в решение Орловского окружного Совета народных депутатов «О Положении «Об оплате труда и материальном стимулировании муниципальных служащих». Речь идет о работниках администрации округа. Само положение было утверждено 16 декабря 2021 года. Некоторые нормы в нем планируется изменить, а некоторые появятся впервые. Например, документ предполагается дополнить абзацем следующего содержания: «При исполнении обязанностей по вакантной должности муниципальной службы без освобождения от работы, определенной трудовым договором, муниципальному служащему устанавливается денежное содержание по более высокой должности муниципальной службы».

Согласно новому положению, премии за выполнение особо важных и сложных заданий могут выплачиваться в размере до 200 процентов ежемесячного денежного содержания. Решение о выплате такой премии и ее размере принимается в форме распоряжения администрации округа, подписывается такой документ главой округа.

«Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий для каждого муниципального служащего индивидуален и устанавливается на основании служебной записки соответствующего заместителя главы администрации округа и (или) начальника отраслевого (функционального) или территориального органа администрации округа, либо главой округа самостоятельно», — гласит документ.

Также уточняется норма о премиях, выплачиваемых в связи с особыми датами. Так, служащим будут положены премии: в связи с нерабочими (праздничными) днями, установленными статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации; ко Дню местного самоуправления; ко Дню Орловского муниципального округа. В отличие от «особо важных» до 200-процентных премий, размер которых индивидуален, решения о выплате остальных премий, и их размерах принимается в форме распоряжения администрации округа одновременно по всем муниципальным служащим. Но появится в этой бочке меда и ложка дегтя в виде такой нормы:

«При наличии у муниципального служащего дисциплинарного взыскания в виде выговора размер премии… снижается однократно на 50 процентов. О лишении премии издается распоряжение администрации округа».

ИА «Орелград»