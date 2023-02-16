Следователи СК просят опознать жертв убийства прошлых лет

Жителей Орловской области просят оказать содействие в опознании мужчин, женщины и ребенка. Их тела обнаружили в Ленинградской области.

По данным СК РФ, в 2008 году у берега реки Ижора в Тосненском районе обнаружили тела неизвестных мужчин в возрасте 45-55 и 50-70 лет и женщины 45-50 лет с признаками насильственной смерти. Также в октябре 2021 года было найдено тело девочки 6-8 лет. Их личности до настоящего момента не установлены.

Экспертам удалось провести реконструкцию лица мужчин и женщины по черепам. Также выяснилось, что одни из убитых и женщина являются кровными родителями девочки. Второй мужчина не является родственником семьи, однако скончался в одно время с ней. Убитый также мог являться представителем одного из славянских народов.

«Вместе с тем, за период с 2007 года по настоящее время фактов безвестного исчезновения семейных пар с ребенком в правоохранительных органах не фиксировалось. Не исключено, что потерпевшие могли прибыть на территорию Российской Федерации из другого государства», — добавил в СК РФ.

Следователи просят всех, кто обладает какой-либо информацией о исчезновении семей в составе мужа, жены и дочери, сообщить в отдел дежурных следователей СУ СК России по Ленинградской области по телефону 8-812-492-01-58 или следователю по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел указанного следственного управления Борисову Денису Александровичу по телефону 8-952-266-92-44.

ИА «Орелград»