В Ливнах начали готовиться к наводнению

Специалисты дали прогноз на предстоящее весеннее половодье.

В Ливнах началась отработка готовности к рискам весеннего половодья. Как пояснили в администрации города, еще в январе было принято постановление о готовности сил и средств к возможной весенней стихии. И вот теперь в городе прошла штабная тренировка. Ее провел заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Сергей Барыбин. В рамках тренировки было проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участники обсудили возможные риски.

«Наиболее сложная паводковая обстановка может сложиться в период затяжной весны (холодный снежный март), обильного таяния снега при резком повышении температуры воздуха и одновременном выпадении большого количества осадков, — сообщил менеджер по ГО и ЧС администрации Ливен Геннадий Петров. — В этом случае подъем воды в реке Сосне может достигнуть 10 метров. При такой паводковой обстановке в зону возможного затопления могут попасть 580 домов с численностью населения 1850 человек. Площадь зоны затопления может составить 1,5 квадратных километра».

По его словам, наиболее высокие уровни воды в реке Сосне наблюдались: в 1940 году и 6 апреля 1970 года – 10 метров, 2 апреля 1979 года — 9 метров. За последние 12 лет среднегодовой уровень подъема воды в реке Сосне в период половодья составил 3,05 метра. «В ходе заседания заслушаны доклады руководителей муниципальных спасательных служб и организаций города по выполнению мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2023 года», — добавили в местной мэрии. — Смотр готовности формирований организаций города Ливны к половодью состоится 21 февраля».

Тем временем, в Ливенском районе начали распространять памятки ГУ МЧС о действиях в случае наводнения. «Половодье – одна из фаз водного режима, ежегодно повторяющаяся в один и тот же сезон года, – увеличение водности реки, вызывающее подъем вод и затопление поймы, — говорится в такой листовке. — Средняя продолжительность половодья на реках области составляет от 10 до 20 дней. Пик половодья обычно наступает через 4-7 дней после начала подъема уровня воды в реках области. На интенсивность половодья влияют глубина промерзания почвы, объем снега и запас воды в нем».

В случае изменения параметров гидрологической обстановки, при условии выпадения обильных, продолжительных осадков в виде дождя, резкого повышения температуры окружающего воздуха, нарушений в работе дренажных и канализационных сетей, существует вероятность поднятия уровней воды в реках Орловской области до опасных и критических уровней. При этом в зону затопления могут попасть жилые кварталы, низководные мосты, пониженные участки местности.

Необходимо знать, что о возможном затоплении население оповещается через комплексную систему экстренного оповещения населения, через СМИ и путем подворового обхода. В сообщении о наводнении указываются ожидаемое время затопления, границы затапливаемой территории, а также даются рекомендации. Например, при эвакуации из дома необходимо взять с собой документы, ценности, вещи первой необходимости, запас питьевой воды и продукты питания на 2-3 суток. Перед тем как покинуть дом, квартиру, необходимо выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия в здании.

«Если вы не успели эвакуироваться в безопасное место, выдвигайтесь на возвышенные участки местности, занимайте верхние этажи зданий, — следует из памятки. — Периодически подавайте сигнал бедствия: днем — вывешивая хорошо видимое полотнище, а в темное время – световым сигналом и периодически голосом. Помогите детям, больным и престарелым людям. В безопасных местах необходимо находиться до тех пор, пока прибудет помощь или спадет вода».

ИА «Орелград»