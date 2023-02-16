В Орле наградили молодых ученых и талантливых студентов

16.2.2023 | 13:03 Новости, Общество

Дипломы и свидетельства стипендиатов получили 30 человек.

Церемония чествования талантливой молодежи прошла в актовом зале ОГУ имени И. С. Тургенева. Почетными гостями стали молодые ученые студенты и учащиеся – победители региональных и научных конкурсов.

Губернатор Андрей Клычков вручил представителям талантливой молодежи дипломы победителей региональных конкурсов, свидетельства стипендиатов губернатора Орловской области, а также Почетные грамоты и Благодарности. Глава региона отметил, что в Орловской области сегодня стремятся создать все условия для развития интеллектуального потенциала молодежи.

«Мы начинаем с самых азов: строим детские сады, современные школы, в которых появляются инновационные классы. В регионе проводятся олимпиады, реализуются научно-образовательные программы», – цитирует Андрея Клычкова пресс-служба правительства Орловской области.

Губернатор напомнил о проведении уже традиционного конкурса «Ученик года», выявляющего талантливых, инициативных детей. По его мнению, с 2019 года плодотворно работает Центр «Созвездие Орла», школа для одаренных детей «Интеллект». Клычков напомнил о создании детского технопарка «Кванториум» и трех мобильных технопарков. Отдельно отметил, что традиционно есть заслуженные достижения в чемпионатах «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс».

Губернатор также в речи добавил, что в минувшем году в регионе вдвое увеличилось число участников различных международных, всероссийских, региональных и межвузовских научных событий.

ИА «Орелград»

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