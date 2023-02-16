В Орле назвали главные проблемы ипотечного кредитования

При текущих условиях ипотека недоступна примерно половине жителей региона.



Областные власти оценили ситуацию на региональном рынке ипотечного кредитования. По данным правительства региона, данный механизм является основным рыночным способом улучшения жилищных условий. Ежегодно около 50 процентов всех сделок с жильем оформляется с привлечением кредитных средств, а в 2020-2021 годах в условиях низких ставок по рыночным кредитам и реализации программы «Льготной ипотеки» эта доля достигала 75-80 процентов на первичном рынке.

Тем не менее, главным на сегодняшний день вызовом в данной сфере, по оценке областных властей, является недоступность ипотеки для 50 процентов населения при значении рыночной ставки по ипотеке на уровне 9-10 процентов. Еще одна названная проблема: отсутствие роста реальных доходов населения «как основы для формирования долгосрочного стабильного спроса на жилье». Решать эти задачи в Орловской области собираются за счет комплекса мер.

Он включает в себя, к примеру, повышение инвестиционной привлекательности и ликвидности ипотечных ценных бумаг, стандартизацию и цифровизацию рынка ипотеки, снижение издержек граждан и банков на оформление и обслуживание ипотечного кредита за счет перевода взаимодействия заемщиков, банков и государственных органов в электронный формат. Также планом мероприятий предусмотрено развитие механизма ипотечного кредитования строительства индивидуальных жилых домов, в том числе льготных ипотечных программ, и строительства индивидуальных жилых домов гражданами самостоятельно.

Кроме того, в регионе будет продолжена реализация программ льготной ипотеки для отдельных категорий граждан. По мнению властей, это обеспечит устойчивое снижение ставок по ипотеке и стабильный спрос на новостройки. Также предусмотрено развитие дополнительных финансовых механизмов приобретения жилья (накопительные жилищные счета, за счет которых заемщики смогут накопить первоначальный взнос и снизить ставку по ипотеке) и др.

Ожидается, что принятые меры позволят повысить доступность ипотеки до 60 процентов семей, а отношение ипотечного портфеля к годовому объему валового внутреннего продукта должно вырасти в 1,5 раза по отношению к 2020 году. В целом к 2030 году планируется обеспечить выдачу не менее 50 тысяч ипотечных кредитов на приобретение или создание «объектов индивидуального жилищного строительства». Добавим, что в Орловской области запущена региональная программа льготной ипотеки на новостройки. Реализация проекта «Ипотека» регламентируется постановлением правительства региона от 10 июня 2019 года № 326.

Право на заключение кредитного договора со сниженной процентной ставкой удостоверяется путем выдачи гражданину свидетельства на заключение договора на приобретение жилья на первичном рынке на территории Орловской области с использованием ипотечного кредита со сниженной процентной ставкой. Постановлением предусмотрено предоставление субсидии застройщикам для возмещения части их расходов. Тем самым государство компенсирует часть процентной ставки по ипотечным кредитам, выдаваемым кредитными организациями гражданам для приобретения жилья. «Принятые решения позволили не допустить снижения уровня ипотеки и жилищного строительства», — считают в правительстве региона.

ИА «Орелград»