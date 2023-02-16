В Орле от санатория Лесного к роддому на Веселой пустили новые ЛиАЗы

На маршруте №26 пока только два автобуса большой вместимости.

Информацию о пополнении опубликовали в группе «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru».

«С 14 февраля МУП «ТТП» выпускают новые ЛиАЗы на маршрут 26. Выпускаются они в дополнение к ПАЗам частных перевозчиков».

Администратор группы напомнил, что по этому маршруту расторгли контракт пару месяцев назад. Теперь там работают почти все частники и МУП по временным контрактам. Как только будет проведен конкурс, на нем останется только один перевозчик.

В комментариях к публикации орловцы наперебой просят новые комфортабельные автобусы на свои маршруты. Люди устали от маловместительного транспорта. По ряду направлений вообще нет возможности передвигаться с детской коляской или маломобильным группам.

ИА «Орелград»