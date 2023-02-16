В Орле работников предупредили о сокращениях

Областные власти оценили ситуацию на региональном рынке труда.



В Орловской области в 2022 году в режимах простоя и неполного рабочего времени находились восемь крупных предприятий. В начале текущего года в регионе одно крупное предприятие вынуждено все еще находиться в режиме простоя, другое — в режиме неполного рабочего времени. Также имеется два предприятия, работники которых уже предупреждены о планируемом сокращении. Об этом шла речь на заседании правительства Орловской области, краткий отчет с которого представил департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

С докладом выступила руководитель данного ведомства Ирина Гаврилина. Она отметила, что служба занятости держит под контролем ситуацию на предприятиях, вынужденных из-за сложных экономических условий вводить режимы неполного рабочего времени и сокращенного рабочего дня, предупреждать работников о возможном увольнении. В центрах занятости за такими предприятиями закрепляются кураторы. С работниками профконсультанты прорабатывают вопросы осуществления предпринимательской деятельности, возможности пройти обучение востребованным на рынке труда профессиям, а также разрабатывают планы трудоустройства на тот случай, если работодателю придется принимать решение об их высвобождении.

В качестве примера положительной практики в ведомстве привели Центр занятости населения Болховского района, который на днях провел мини-ярмарку вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения. Мероприятие проходило на территории торгового предприятия, предупредившего о возможном увольнении 36 своих работников. Вакансии этим людям предложило другое предприятие – ООО «Черкизово», занимающееся растениеводством и животноводством.

«Посетители ярмарки узнали, что в случае увольнения, у них есть возможность реального трудоустройства операторами по уходу за животными, трактористами-машинистами, водителями категорий СЕ и ВС, слесарями КИПиА, ветеринарными врачами, — уточнили в департаменте. — Трудоустройство предлагалось в соседнем Мценском районе с подвозом до места работы и обратно. На предприятии для работников организовано питание и выдача спецодежды. Несколько человек прошли предварительное собеседование, один принял решение заполнить анкету для трудоустройства на предприятие, предоставившее вакансии».

ИА «Орелград»