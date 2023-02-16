В Орловской области мост через Рыбницу отремонтирует Ульрих

Цена контракта на объект в Свердловском районе превышает 88 млн рублей.

В обязанности подрядчика ООО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 132», помимо строительно-монтажных работ, входят выполнение инженерных изысканий и подготовка необходимой документации. КУ ОО «Орелгосзаказчик» предусмотрел аванс в размере 50%. Более 44 млн рублей подрядчик должен получить до 15 марта, указано в контракте, опубликованном на сайте «Госзакупки». Окончание выполнения работ – 23 ноября 2023 года.

Отметим, с этим же подрядчиком и почти на аналогичных условиях заключен контракт на ремонт моста в Болховском районе на реке Цкань.

По данным kartoteka.ru, ООО «ДЭП №132» зарегистрировано в Москве. Уставный капитал — 20 млн рублей. В компании трудятся 90 человек. Чистая прибыль в 2021 году — 21,6 млн рублей. Генеральный директор — Геннадий Ульрих.

ИА «Орелград»