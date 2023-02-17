Начальнику орловского УГИБДД предъявлено обвинение по трем статьям

Александру Коршунову вменяют незаконное предпринимательство, злоупотребление, мошенничество.

По данным правоохранителей, начальник УГИБДД с августа 2010 года по апрель 2022 управлял рядом компаний, лично или через доверенное лицо. ООО «Лесторг», ООО «Автопоток», ООО «Автостандарт», ООО «Автостандарт-Плюс», ООО «Автознак» и ООО «Охотхозяйство Кудиновское» получали некие льготы и преимущества из-за покровительства начальника автоинспекции.

Следователи выяснили, что в 2011 и 2012 годах подразделения ГИБДД в Ливнах и Орле размещались в зданиях, где должны были платить аренду аффилированным Коршунову обществам. В помещениях инспекций рекламировались услуги «правильных» компаний. Ученики подконтрольной ему автошколы ООО «Автостандарт-Плюс» получали приоритет при сдаче экзамена. Курсанты иных заведений, напротив, могли столкнуться с трудностями.

«Так, в апреле 2015 года своим распоряжением обвиняемый создал для одной из автошкол города Мценска препятствие в виде приостановления принятия квалификационных экзаменов в подразделениях ГИБДД в этом городе», — информирует СУ СК России по Орловской области.

С декабря 2014 по 2019 год Александр Коршунов способствовал заключению контрактов на максимально выгодных условиях для подконтрольной компании. Она получила 16 контрактов с КУ ОО «Орелтранссигнал» на 55 млн рублей на обслуживание комплексов фиксации нарушений ПДД.

Кроме того, начальник УГИБДД числился два года доцентом одной из кафедр ФГКОУ ВО «ОрЮИ МВД им. В.В. Лукьянова». Однако лекции не читал, оценку знаний учащихся не давал. При этом была получена заработная плата 260 тысяч рублей.

Обвиняемый уведомлен об окончании следственных действий, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов орловского УФСБ.

В пресс-службе полиции подчеркнули, что УМВД приняты соответствующие меры в части отстранения Коршунова от выполнения служебных обязанностей.

«При подтверждении вины указанного лица он понесёт наказание в установленном законом порядке», — сообщили в полиции.

ИА «Орелград»