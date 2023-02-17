Стало известно, как в Орле тратили средства нацпроекта «Образование»

Аудиторы оценили реализацию региональных образовательных программ.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области завершила выборочный аудит закупок в рамках реализации национального проекта «Образование». Сообщается, что по состоянию на 31 декабря 2022 года объем финансового обеспечения составлял 1,288 миллиарда рублей, из них 1,287 миллиарда рублей было освоено.

Аудиторы детально изучили, на что именно тратились указанные средства. Осваивались они в рамках региональных проектов. Один из них называется «Современная школа». В его рамках в изученный аудиторами период времени на создание новых мест в общеобразовательных организациях Орловской области было использовано 1,019 миллиарда рублей. В данном случае речь идет о строительстве двух школ. Еще 68,1 миллиона рублей было потрачено на создание и обеспечение «Точек роста» в 47 школах.

Второй региональный проект — «Успех каждого ребенка». В его рамках 13,6 миллиона рублей было направлено на закупку оборудования для реализации дополнительных общеразвивающих программ. Оборудование было приобретено для 40 учреждений. На создание в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом было потрачено 26,733 миллиона рублей. Средства потратили на ремонт спортивных залов и приобретение спортивного инвентаря в семи школах.

Следующий региональный проект — «Молодые профессионалы». Здесь более 46,65 миллиона рублей было израсходовано на создание и обновление материально-технической базы образовательных двух организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Кроме того, Орловский техникум агротехнологий и транспорта получил свыше 20,85 миллиона рублей на создание и обеспечение функционирования центра опережающей профессиональной подготовки.

Заключительный региональный проект, охваченный аудитом, называется «Цифровая образовательная среда». По его линии 58,64 миллиона рублей было потрачено на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. В целом, согласно отчетным данным, за 2022 год плановые значения предусмотренных всеми четырьмя региональными проектами показателей и результатов были достигнуты, резюмируют в КСП.

ИА «Орелград»