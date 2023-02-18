Орловцы стали реже жаловаться на медиков и риэлтеров

18.2.2023 | 17:03 Новости, Общество

Обнародована статистика обращений граждан в Роспотребнадзор.

В 2022 году жители Орловской области реже, чем годом ранее,  обращались в региональное Управление Роспотребнадзора с жалобами по вопросам оказания медицинских, образовательных, туристских и транспортных услуг, а также на качество культурно-развлекательных мероприятий. Жалобы на риэлторские услуги, долевое строительство жилья и деятельность платежных агентов и вовсе носили единичный характер. Такую статистику обнародовало вышеуказанное ведомство, проанализировавшее результаты работы с обращениями граждан. 

При этом отмечается, что в минувшем году в регионе сохранилась тенденция роста обращений по вопросам защиты прав потребителей. Количество таких сигналов, а всего их было 1918, на 3,1 процента превзошло показатель 2021 года. В ведомстве обратили внимание на то, что указанный рост произошел за счет увеличения количества устных обращений, рассмотренных на личном приеме в Общественной приемной. Всего в прошлом году их было рассмотрено 634, что на 45 процентов больше по сравнению с 2021 годом. Что касается структуры жалоб, то она такова. 

«Рост на 9,8 процента наблюдается в сфере торговли продовольственными и непродовольственными товарами (рассмотрено 951 обращение), из них прирост почти  в 2 раза за счет увеличения обращений о приобретении товаров дистанционным способом (рассмотрено 145 обращений), — сообщает Управление Роспотребнадзора. — 50,4 процента  обращений касались различных сфер оказания услуг и выполнения работ. Наибольший удельный вес — по вопросам ЖКХ – 13 процентов, связи – 8,6 процента, бытового обслуживания – 6,9 процента, финансового рынка – 6,3 процента».

Также сообщается, что в сфере ЖКХ орловцы традиционно жалуются на нарушения порядка начисления платы за коммунальные услуги и ненадлежащее качество предоставляемых услуг. Более 22 процентов таких  обращений были переадресованы для рассмотрения в орган жилищного надзора. В сфере услуг связи орловцы также в основном жаловались на плохое качество услуг, в данном случае 12,6 процента жалоб были переадресованы для рассмотрения по подведомственности в Управление  Роскомнадзора.

«Наибольшее количество жалоб в отношении кредитных организаций по-прежнему связано с вопросами потребительского кредитования, основными темами которых являются проблемы с погашением кредита и навязывание дополнительных услуг при заключении договора, — говорят в Роспотребнадзоре. — При оказании бытовых услуг потребители предъявляли претензии к качеству оказываемых услуг, нарушению сроков по устранению недостатков в выполненной работе (услуге) либо сроков исполнения заказов».

ИА «Орелград»

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