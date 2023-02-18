Орловские гаишники вышли на борьбу с коррупцией

Мероприятия по борьбе с коррупцией проводят сотрудниками горотдела ГИБДД.

В Орле силами городского отдела ГИБДД было проведено профилактическое антикоррупционное мероприятие. Во всех районах областного центра сотрудники Госавтоинспекции прямо на дорогах разъясняли участникам дорожного движения, что дача и получение незаконного вознаграждения является преступлением. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД. В ведомстве говорят, что в рамках акции простые орловцы получали от полицейских специально разработанные памятки с алгоритмом действий для граждан в случае, если те столкнулись с коррупционными проявлениями.

«Полицейские обращали внимание граждан, что Уголовным кодексом РФ предусматривается уголовная ответственность (вплоть до лишения свободы) как за получение, так и за дачу взятки, — добавили в УГИБДД. — В целях предотвращения фактов склонения сотрудников Госавтоинспекции к коррупционным действиям в салонах патрульных автомашин, а также в экзаменационных отделениях установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия полицейских. Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору взятку, фиксируется, и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по статье 291 Уголовного кодекса РФ».

Также полицейские сообщили горожанам, что те сами могут заявить о злоупотреблении сотрудниками полиции служебными полномочиями. Подать сигнал можно через официальный сайт Госавтоинспекции или по телефонам: 41-38-56 («телефон доверия» УМВД России по Орловской области) или 02. Отметим, что всего неделю назад оперативники службы собственной безопасности УМВД во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России выявили факт противоправных действий двух сотрудников полиции.

«Установлено, что в мае 2020 года заместитель начальника МО МВД России «Ливенский» дал заведомо незаконное указание инспектору дорожно-патрульной службы о непривлечении гражданина к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, — так описали это событие в пресс-службе УМВД. — Указанный руководитель был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Судом он признан виновным в превышении должностных полномочий».

Сообщается, что в действиях сотрудника ДПС, который действовал по указанию начальника, также усматриваются признаки противоправного деяния. Логика такова – устный приказ начальника был незаконным, но сотрудник ДПС ему подчинился и тем самым не исполнил установленные законодательством административные процедуры. «При подтверждении вины сотрудника, он понесет наказание в установленном законом порядке», — подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»